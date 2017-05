Papa em Fátima: Celebrações são interpretadas em língua gestual

Lusa 10 Mai, 2017, 17:14 | País

"Vamos ter, pela primeira vez em celebrações deste nível, a interpretação em língua gestual portuguesa. Os surdos vão estar em pé de igualdade", afirmou à agência Lusa Joana Sousa, que integra o grupo de 12 intérpretes que colaboram com o Santuário de Fátima e que semanalmente, ao domingo, interpretam uma das missas na Basílica da Santíssima Trindade.

Em cada dia, estarão seis intérpretes num estúdio, cuja imagem será depois transmitida através do sinal interno de televisão do santuário.

"Percebemos que, por serem dias especiais, não podíamos fazer a interpretação em língua gestual de forma presencial", como acontece nas missas de domingo, afirmou.

Os intérpretes, que irão mudando a cada 20 minutos, vão aparecer vestidos de azul, num quadradinho do ecrã, de forma a "chegarem ao maior número de fiéis surdos".

"Temos noção de que já estão a organizar-se há bastante tempo. Vêm em carrinhas, de vários pontos do país", contou Joana Sousa.

Para se preparar para estes dois dias, o grupo de intérpretes tem tido formações no santuário, com a presença do reitor, do vice-reitor e de outros sacerdotes, e com a ajuda de uma linguista.

"Há palavras que não são fáceis de interpretar, como, por exemplo, canonização. Neste caso, tivemos que chegar primeiro ao que significa, para depois transmitir o significado de uma forma correta", contou, acrescentando que sempre que essa palavra for dita será feito o gesto de "fazer santo".

Como os intérpretes vão alternando de 20 em 20 minutos, não é possível saber quem poderá interpretar palavras do líder da Igreja Católica.

"Toda a gente o quer fazer, mas não sabemos quem será. É um grande orgulho, uma grande responsabilidade e estamos todos muito felizes por poder participar num projeto destes", frisou.

A primeira missa com interpretação gestual no santuário foi celebrada em maio de 2013.

Francisco visita Fátima na sexta-feira e no sábado, tornando-se o quarto papa a visitar o maior templo mariano do país. Paulo VI (1967), João Paulo II (1982, 1991, 2000) e Bento XVI (2010) foram os outros papas que estiveram em Fátima.

O líder da Igreja Católica preside à cerimónia de canonização dos pastorinhos Jacinta e Francisco Marto, no sábado. Tem ainda encontros agendados com o Presidente da República e com o primeiro-ministro, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, respetivamente.