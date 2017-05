Papa em Fátima: Como evitar o trânsito por estes dias

RTP 12 Mai, 2017, 09:14 / atualizado em 12 Mai, 2017, 09:20 | País

Se por acaso vai andar de carro pela zona de Fátima será importante estar atento ao que vai acontecendo.





A Waze, através da sua aplicação gratuita de trânsito, e em parceria com a Brisa e a GNR, vai estar por estes dias a atualizar em tempo real os cortes previstos de estradas, as alterações que vão decorrer ao longo do dia e, como sempre, as zonas mais complicadas por causa do trânsito.





Pode acompanhar aquui, em tempo real, o que vai acontecendo.