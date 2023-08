As pessoas não inscritas na Jornada Mundial da Juventude vão ter de ficar esta quinta-feira na Avenida da Liberdade para assistir à cerimónia de acolhimento do papa. As medidas de segurança vão por isso ser mais apertadas no Parque Eduardo VII. É a primeira vez que o papa Francisco se vai encontrar com os jovens peregrinos que vieram de todo o mundo.