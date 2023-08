Papa volta a saudar pessoas e a benzer bebé na rua

Francisco saiu por volta das 17:00 da Nunciatura Apostólica (a embaixada do Vaticano em Lisboa), a pé, e na rua, antes de entrar num carro que o levou ao Mosteiro dos Jerónimos, saudou as centenas de pessoas que o esperavam nas imediações do edifício, entre gritos e aplausos da assistência.

Tal como havia feito ao final da manhã no mesmo local, o Papa benzeu um bebé que estava ao colo da mãe e que a polícia e a segurança do Papa deixou aproximar do líder da igreja católica.

Foi precisamente as imagens transmitidas pelas televisões de manhã, no mesmo local, que atraíram dezenas de pessoas às imediações da Nunciatura Apostólica, na esperança de nova saída de Francisco à rua e de um contacto próximo com o Papa.

Foi o caso de Ana Castelhano, de 72 anos, que o filho levou desde Agualva-Cacém até à porta da Nunciatura, no centro de Lisboa, a seguir ao almoço.

"Sou religiosa, claro, mas gosto especialmente deste Papa, que é muito frontal", explicou à Lusa, dando como exemplo da frontalidade de Francisco a abordagem de temas como "a pedofilia" e "as mensagens aos jovens".

Apesar dos muitos portugueses que estavam concentrados nos dois cruzamentos da rua onde está a Nunciatura, boa parte dos peregrinos, e os mais ruidosos, eram hispânicos e gritavam ou cantavam em espanhol.

"Esta é a juventude do Papa" ou "queremos ver o Papa" foram das frases gritadas ou entoadas durante a tarde no local.

As argentinas, como o Papa, Natália e Kimberly, mãe e filha, nunca tinham visto Francisco ao vivo e de visita a Lisboa de férias souberam da realização da Jornada Mundial da Juventude na cidade.

Uma consulta ao programa da visita do Papa levou-as hoje à porta da Nunciatura, onde tiveram a sorte de fazer parte de um grupo pequeno de peregrinos que a polícia deixou aproximar mais do edifício.

Como outros peregrinos no local, hispânicos e portugueses, com quem a Lusa falou, destacaram "a humildade" do Papa e "a novidade e modernização" que consideram que Francisco trouxe à Igreja Católica.

Natália e Kimberly acrescentaram ainda que Francisco "é um herói" na Argentina.

O Papa chegou hoje de manhã a Lisboa para participar na Jornada Mundial da Juventude 2023, que termina no domingo.

Francisco irá ainda ao Santuário de Fátima, no sábado de manhã.

O Papa já esteve hoje no Palácio de Belém, com o Presidente da República, e teve depois um encontro com autoridades, sociedade civil e corpo diplomático, no Centro Cultural de Belém (CCB).

Ao início da tarde, o Papa foi para a Nunciatura, onde teve encontros com o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e com o primeiro-ministro, António Costa.

Francisco voltou à tarde à zona de Belém, ao Mosteiro dos Jerónimos, para uma missa com membros do clero.

Durante a JMJ, Francisco participará ainda em encontros com jovens, estudantes, bispos, representantes de centros de assistência sócio-caritativa e de confissões religiosas radicadas em Portugal.

JMJ, que é o maior acontecimento da Igreja Católica, tem cinco línguas oficiais: português, francês, inglês, espanhol e italiano.