Parado em Paris. Avião que vai buscar portugueses ainda sem luz verde da China

Os portugueses que a esta hora deviam estar no consulado de França, em Wuhan, para seguirem para o aeroporto, receberam ordem para ficarem em casa.







"Esta é uma operação complexa no quadro da concertação da União Europeia e depois há outra coordenação ainda mais complexa com as autoridades chinesas, estando a cidade em quarentena. Estes cidadãos só podem sair com autorização das autoridades de saúde pública e administrativas da China", disse à rádio pública Augusto Santos Silva.





O ministro portugês dos Negócios Estrangeiros afirmou ainda que "é essa autorização que ainda está em curso. E só com essa autorização é que nós podemos dar a operação como bem sucedida e podemos respirar de alívio".