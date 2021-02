Paraíso de impunidade na Arrábida. Aterro ilegal há quase dois anos

Desde essa altura, a empresa está proibida de ter qualquer atividade, mas tem



A GNR assume que, ainda em outubro do ano passado, detetou dois camionistas a fazerem depósitos no aterro. Mas o Sexta às 9 teve acesso a vídeos amadores que demonstram que os depósitos continuam a acontecer.



A Inspecção Geral do Ambiente já processou a proprietária do aterro por crimes ambientais, mas até hoje o Ministério Público ainda não emitiu qualquer decisão de acusação ou arquivamento. E tudo porque a Polícia Judiciária não consegue localizar os responsáveis pela empresa que explora o aterro.