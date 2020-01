Parceria no hospital Beatriz Ângelo não vai ser renovada

A parceria público-privada do hospital Beatriz Ângelo, em Loures, não vai ser renovada. A decisão foi conhecida hoje, por comunicado da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. O presidente da Câmara de Loures, que até defende a gestão pública, diz-se preocupado com esta decisão que qualifica de pouco clara.