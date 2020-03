Parcerias Publico-Privadas rodoviárias. Cinco ministros de Sócrates são arguidos

A notícia é avançada pelo Correio da Manhã. À RTP, a Procuradoria-geral da República confirma apenas que há arguidos mas não diz quantos nem quem são.



Em causa está a negociação da subconcessão de algumas SCUTs, as antigas autoestradas sem custo para o utilizador.



O Ministério Público acredita que o Estado foi lesado em três mil e 500 milhões de euros pelas decisões tomadas entre 2009 e 2011.



Em causa estão suspeitas de crimes de gestão danosa, participação económica em negócio, tráfico de influências, recebimento indevido de vantagem, corrupção passiva e ativa, prevaricação e abuso de poderes.



A investigação arrancou em 2012 e foi desencadeada depois do Tribunal de Contas ter apontado irregularidades nos contratos de concessão assinados entre o Estado e as empresas concessionárias.



Além dos cinco governantes, o jornal Público avança que os outros seis arguidos são decisores técnicos.



E entre eles devem estar Ana Thomaz, administradora da antiga Estradas de Portugal, e Almerindo Marques.



No parlamento, o então presidente da Estradas de Portugal, denunciou negociações paralelas que sentaram à mesa Governo e Tribunal de Contas.