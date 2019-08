Pardal Henriques: "Esta requisição civil não veio tirar força à greve"

Sobre a requisição civil, Pardal Henriques diz que a decisão "não se justifica" e que é uma forma de o Governo "mostrar uma posição" e "dizer que é forte".



"O Governo vem decretar uma requisição civil que não se justifica em lado nenhum, a não ser numa ditadura", acusa.



O responsável considera que chamar o exército a esta situação é "uma aberração" e que a mobilização dos militares vai "furar o direito à greve". Pardal Henriques questiona ainda o dinheiro gasto no "aparato policial e militar".



Questionado sobre o facto de os sindicatos não reivindicarem a contratação de mais trabalhadores, Pedro Pardal Henriques explica que a questão nunca se colocou devido ao trabalho extra dos motoristas.



"Não é necessário contratar mais pessoas, desde que se escravize as que aqui estão. Quando os escravos dizem: eu já não quero ser mais escravo, então vê-se que não é suficiente", acrescenta.



Pedro Pardal Henriques refere ainda que esta requisição civil "não veio tirar força à greve".



"Estas pessoas não têm nada a perder. Estão a ser remuneradas, estão a fazer greve, estão a fazer o trabalho normal das oito horas. Vão receber exatamente o que recebiam. A pressão que podia existir do nossso lado deixou de existir", explica.



"Isto pode durar dez anos se for preciso", acrescenta Pardal Henriques.



Quanto à possibilidade de negociar com a ANTRAM, o sindicato diz estar disponível para o diálogo. O responsável destaca que tem sido a ANTRAM a recusar as negociações em vários momentos, ainda antes da entrega do pré-aviso de greve.



Sobre a possibilidade de se afastar da mesa das negociações, tal como foi sugerido pela associação de patrões, Pardal Henriques diz que vai continuar a ser o representante enquanto os motoristas quiserem.



"Se esta representação incomoda muita gente, temos pena, vão ter de levar comigo enquanto estas pessoas quiserem", refere.