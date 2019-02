Parlamento aprova audição de ministra e Conselho Diretivo da ADSE

Lusa13 Fev, 2019, 12:19 | País

A audição foi pedida por requerimento do Bloco de Esquerda (BE) que pretende ouvir a ministra da Saúde, Marta Temido, o Conselho Diretivo da ADSE e o Conselho Geral e de Supervisão da ADSE sobre "a chantagem dos hospitais privados e ameaça de interrupção da prestação de cuidados de saúde a beneficiários do subsistema".

"Os principais grupos económicos a operar na área da saúde em Portugal ameaçaram acabar com os acordos que têm com a ADSE, obrigando os beneficiários do subsistema a pagar, à cabeça, a totalidade dos cuidados de saúde prestados nos hospitais privados", refere o BE.

"Estes são os mesmos grupos económicos - Luz Saúde, José Mello Saúde, Lusíadas, Trofa e Hospital Privado do Algarve - que entre 2015 e 2016 sobrefaturaram, indevida e abusivamente, 38,8 milhões de euros à ADSE", acrescenta.