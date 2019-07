Parlamento aprova projeto de Os Verdes pela despoluição hidrográfica do rio Lis

Lusa19 Jul, 2019, 13:29 | País

O primeiro ponto do projeto do PEV foi aprovado por todos os partidos à exceção do Bloco de Esquerda, que se absteve.

Este ponto, de acordo com o projeto de resolução do PEV, recomenda ao Governo uma "urgente articulação com os agentes locais, nomeadamente os produtores agropecuários, para a necessária e efetiva resolução da poluição da bacia hidrográfica do rio Lis, assegurando o cumprimento do protocolo assinado com as associações de suiniculturas e impedindo a continuada falta de concretização das soluções de saneamento encontradas".

Já o segundo ponto do projeto, que recomenda uma consulta pública da revisão da Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais (ENEAPAI), foi aprovado por todos os grupos parlamentares, à exceção do PSD, que se absteve.

No projeto de resolução, o PEV recorda que as "descargas de efluentes suinícolas na Ribeira dos Milagres, situada na bacia hidrográfica do Rio Lis, ocorrem há largos anos, de forma regular, constituindo-se em crimes ambientais que matam o ecossistema fluvial".

Segundo o grupo parlamentar liderado por Heloísa Apolónia, agora cabeça-de-lista por Leiria às eleições legislativas, "o Governo deve desenvolver esforços para responder a este grave problema de poluição da bacia hidrográfica do Rio Lis, de modo a cumprir com a ENEAPAI, que tardou a ser assumida como uma prioridade para o problema do tratamento dos efluentes agropecuários e agroindustriais".

Em maio de 2017, o Governo informou que anulou o contrato de financiamento do projeto de construção da Estação de Tratamento de Efluentes Suinícolas (ETES) em Leiria depois de este não ter sido adjudicado dentro do prazo, inviabilizando apoios comunitários.

A construção da ETES, um investimento total de 21 milhões de euros, era "um projeto apoiado por um montante de 9,1 milhões de euros de fundos nacionais e comunitários, apresentado pela Valoragudo", detida a 100% pela Recilis, e que foi aprovado em 24 de setembro de 2014.

Em janeiro, a autoridade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural 2020 disse que a Recilis "perdeu definitivamente o financiamento" para a construção da ETES.

O modelo de tratamento dos efluentes suinícolas em Leiria vai ser desenvolvido pela AdP Energias, num modelo de gestão pública extensível a todo o país e no âmbito da Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais.

Segundo o documento conjunto dos Ministérios do Ambiente e da Agricultura, a que a agência Lusa teve acesso há cerca de uma semana, a AdP Energias, do grupo Águas de Portugal, irá realizar os estudos técnicos e económico-financeiras necessários à criação de um novo serviço público destinado ao tratamento e à valorização dos efluentes agropecuários e agroindustriais.