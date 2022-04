Parlamento aprova proposta de Orçamento para 2022

A proposta do executivo será aprovada pela maioria absoluta do PS e merecerá os votos contra do PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP e BE. Os deputados únicos do PAN e do Livre ainda não anunciaram o respetivo sentido de voto.



Neste segundo dia de debate, os ministros Pedro Nuno Santos e Marta Temido vão abordar o plano de investimentos do Governo para as áreas das infraestruturas, habitação e saúde, segundo avançou o primeiro-ministro na abertura do debate na quinta-feira.



Numa sessão centrada na perda do poder de compra decorrente da subida da taxa de inflação, António Costa antecipou que na segunda-feira a nova descida do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) permitirá baixar a carga fiscal em 20 cêntimos por litro, reduzindo 62% do aumento do preço da gasolina e 42% do gasóleo.



O líder do executivo afirmou igualmente que em julho haverá “com grande probabilidade” uma redução do preço da eletricidade, num debate em que a oposição atacou o executivo por não aumentar os salários em linha com a inflação deste ano e Costa respondeu com os aumentos das pensões, diminuição do IRS para a classe média, através do desdobramento dos escalões do IRS, ou ainda o aumento do investimento público em 38%.