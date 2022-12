Parlamento aprova resolução do Livre para avaliar regime de mediação penal

O diploma apresentado pelo deputado único do partido foi aprovado com os votos favoráveis de PS, IL, PCP, PAN e Livre, o voto contra do Chega e as abstenções do PSD e do BE.

O projeto do Livre recomenda ao Governo que avalie "a implementação do sistema de mediação penal vigente e estude a possibilidade de aplicação dos princípios da justiça restaurativa a crimes de natureza diversa" e que "dote o sistema judicial e penal de meios materiais, técnicos e humanos capazes de implementar métodos de resolução alternativa de litígios em matéria penal".

Na resolução, Rui Tavares sustentou que a "justiça restaurativa" tem origem num "modelo de justiça informal assente na colaboração voluntária das vítimas e pessoas agressoras" e conducente "à reintegração" desta última, "como alternativa à coerção".

A mediação penal, continuou o deputado único do Livre, está vigente desde 2007, mas apenas está "acessível em algumas comarcas" e mediante uma "perspetiva de regime experimental".

"Aliás, há inclusivamente notícias de que este será um sistema suspenso, pese embora informação oficial da sua vigência. Com efeito, este infelizmente não tem sido um sistema ao qual as pessoas recorram regularmente, em parte por desconhecimento da sua existência, tanto que não figura nas estatísticas oficiais da justiça", acrescentou o deputado.

Rui Tavares advogou que a mediação penal é um processo "verdadeiramente inovador para as vítimas de crimes" no panorama jurídico português, já que podem "constituir-se como assistentes, tornando-se assim um sujeito processual, patrocinado por advogado, e passando a ter a possibilidade de intervir".

"De outro modo, só pode intervir na qualidade de testemunha, não tendo a possibilidade de influir no processo, ou pedindo uma indemnização civil. Nesse sentido, a mediação permite que a vítima tenha um espaço de intervenção pessoal", disse.