Parlamento aprova uso obrigatório de máscara na rua

A proposta do PSD foi aprovada com os votos do partido, do PS e do CDS-PP e a abstenção do PCP e Bloco de Esquerda. Durante o debate, o PSD pediu para que não se infantilizem os portugueses e que se acabe com os ziguezagues na gestão da pandemia. Os parceiros da geringonça apontaram lacunas à proposta social-democrata.