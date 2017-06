Parlamento aprova voto de pesar e remete debate para mais tarde

Lusa 21 Jun, 2017, 16:10 | País

"A Assembleia da República estará, como sempre no centro dos debates que contam e que os portugueses exigem", lê-se no texto aprovado por unanimidade e subscrito por todos os partidos e pelo presidente da Assembleia da República, no final de uma sessão solene de homenagem às vítimas dos incêndios que já fizeram 64 mortos e mais de 200 feridos desde sábado.

No voto, defende-se um debate e um "balanço informado" sobre o que aconteceu desde sábado no centro do país, nos concelhos de Pedrógão Grande, Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos, Pampilhosa da Serra e Góis.

"Numa democracia adulta e consolidada como a nossa, há sempre lugar para balanços informados e para a necessária avaliação das ações e das políticas do Estado", lê-se ainda no documento.

No texto, é transmitida "a mais profunda solidariedade" às famílias em luto e ao esforço "dos Bombeiros, da Proteção Civil, das Forças Armadas e das Forças e Serviços de Segurança, bem como das Autoridades Municipais e da Segurança Social no terreno".