Parlamento associa-se a reflorestação na Mata de Leiria no Dia Mundial da Árvore

Numa nota publicada hoje, Ferro Rodrigues associa-se "pessoalmente" à "importante iniciativa" da AR, em parceria com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), "contribuindo para a regeneração florestal e paisagística do Parque de Lazer do Tremelgo, na Mata Nacional de Leiria, severamente afetado pelos incêndios de outubro de 2017 e pela tempestade Leslie, de outubro de 2018".

Vão ser plantadas espécies autóctones em dois hectares, ainda segundo a mesma nota, numa "ação de responsabilidade ambiental" do parlamento no âmbito da Dimensão Parlamentar da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia.