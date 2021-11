Parlamento autoriza deslocações do Presidente da República a Estrasburgo e Haia

De acordo com o projeto de resolução aprovado na sessão plenária de hoje, o Presidente da República vai a Estrasburgo nos dias 01 e 02 de dezembro para participar na sessão de homenagem ao antigo Presidente da República de França Valery Giscard d`Estaing.

Já nos dias 07 e 08 de dezembro, Marcelo Rebelo de Sousa desloca-se a Haia para visitar a exposição da artista Paula Rego.

Ambas são visitas oficiais, especifica o documento.

O assentimento da Assembleia da República às deslocações do chefe de Estado é uma formalidade imposta pela Constituição, que estabelece que o Presidente da República não pode ausentar-se do território nacional sem autorização do parlamento.

Em outubro, o Presidente da República visitou a exposição retrospetiva de Paula Rego no museu Tate Britain, em Londres.

Na altura, Marcelo Rebelo de Sousa qualificou como "única" e "irrepetível" a maior e mais completa exposição de Paula Rego no Reino Unido, incluindo pintura, colagens, esculturas, desenhos, gravuras e pastéis de grande dimensão.

Os trabalhos em exposição vão desde os primeiros, dos anos de 1950, onde são visíveis referências ao regime ditatorial de António Salazar, até alguns mais recentes nos quais aborda questões sociais, como o aborto e a mutilação genital.

Além do contexto político e social, a obra de Paula Rego também reflete as suas experiências pessoais, nomeadamente da sua infância, da relação intensa com o marido, o artista britânico Victor Willing (1928-1988), que morreu de esclerose múltipla, e da própria luta com a depressão.

A obra da artista portuguesa vai estar no museu Kunstmuseum Den Haag em Haia, nos Países Baixos, até 20 de março de 2022, seguindo depois para o Museo Picasso Málaga, em Espanha, de 26 de abril a 21 de agosto de 2022.