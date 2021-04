Parlamento celebra 25 de Abril com restrições pelo segundo ano consecutivo

“Este foi um ano de combate, com muitas vítimas”, começou por afirmar Eduardo Ferro Rodrigues no seu discurso de abertura da sessão solene.



O presidente da Assembleia da República sublinha que este é o segundo ano consecutivo que Portugal comemora a Revolução dos Cravos em pleno estado de emergência e com restrições, mas agora há um “horizonte de redobrada esperança”, com a distribuição de vacinas contra a Covid-19.



Ferro Rodrigues sublinha que os 47 anos que se comemora do 25 de Abril são também “o número de anos que levamos de liberdade e de democracia, um período bastante curto quando comparado com os quase 900 anos que levamos de nação, mas ainda assim suficiente para nele se terem alcançado significativos avanços e progressos no domínio dos direitos fundamentais e de liberdades individuais, no domínio social e económico e não menos relevante, no plano político”.



O presidente da Assembleia destaca as inúmeras conquistas nestes 47 anos, desde logo pela criação do SNS, do parque escolar, da qualificação das pessoas e do progresso da ciência. “Concluímos serem marcantes as realizações da Democracia”, afirma Ferro Rodrigues.



Ferro Rodrigues acrescenta que “ainda há muito por fazer, mas muito por substancial foi conseguido”. “Há objetivos sempre insatisfatoriamente cumpridos, como os de melhor justiça, mais igualdade de oportunidades e forte solidariedade social”, diz o presidente da Assembleia.





Ferro relembra ainda que a Constituição portuguesa entrou em vigor há precisamente 45 anos, “uma Constituição que possibilitou uma grande multiplicidade de soluções de Governo e, mais que tudo, uma Constituição que garantiu estabilidade política”.



“É essa a prova do tempo, a que a Constituição tem sabido resistir”, sublinha.





“Nestes 47 anos, Portugal soube transformar-se numa democracia consolidada, num regime estável”, disse Ferro, sublinhando que Portugal alcançou “um estado social robusto e importantes níveis de progresso económico”.



O presidente da Assembleia da República destaca ainda que “em 47 anos enfrentámos sucessivas crises, financeiras e orçamentais, crises nacionais, crises migratórias, a crise climática que demorará décadas a ser ultrapassada ou a crise pandémica que ainda atravessamos”. “A democracia foi, em todas, fundamental para as enfrentar e superar”, destaca.





