Partilhar o artigo Parlamento chama ministra da Justiça para falar sobre relatório do comité da tortura Imprimir o artigo Parlamento chama ministra da Justiça para falar sobre relatório do comité da tortura Enviar por email o artigo Parlamento chama ministra da Justiça para falar sobre relatório do comité da tortura Aumentar a fonte do artigo Parlamento chama ministra da Justiça para falar sobre relatório do comité da tortura Diminuir a fonte do artigo Parlamento chama ministra da Justiça para falar sobre relatório do comité da tortura Ouvir o artigo Parlamento chama ministra da Justiça para falar sobre relatório do comité da tortura

Tópicos:

Constituicionais, Monsanto, Prevenção,