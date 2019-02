Partilhar o artigo Parlamento chumbou eliminação de portagens na A23, A24, A25 e Via do Infante Imprimir o artigo Parlamento chumbou eliminação de portagens na A23, A24, A25 e Via do Infante Enviar por email o artigo Parlamento chumbou eliminação de portagens na A23, A24, A25 e Via do Infante Aumentar a fonte do artigo Parlamento chumbou eliminação de portagens na A23, A24, A25 e Via do Infante Diminuir a fonte do artigo Parlamento chumbou eliminação de portagens na A23, A24, A25 e Via do Infante Ouvir o artigo Parlamento chumbou eliminação de portagens na A23, A24, A25 e Via do Infante