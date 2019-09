Parlamento com votos de pesar por Jorge Leite, Gonçalves Pereira e Cardona Ferreira

Lusa11 Set, 2019, 16:23 | País

No voto de pesar conjunto apresentado pelo PS e Bloco de Esquerda pela morte de Jorge Leite, antigo deputado comunista e professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, salienta-se que este docente catedrático foi uma personalidade pioneira na afirmação do Direito do Trabalho em Portugal

"A sua obra académica articulou sempre o rigor do jurista com o imperativo ético e político de valorização do homem e da mulher trabalhadores. À sua inspiração se devem muitas das soluções legislativas de consagração e proteção dos direitos dos trabalhadores em Portugal", sustenta-se no texto proposto por socialistas e bloquistas.

Jorge Leite foi deputado na I e II legislaturas, eleito pelo PCP, e presidiu à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, tendo sido colaborador permanente e dedicado do movimento sindical, membro do Observatório das Crises e Alternativas e um dos dinamizadores do Congresso Democrático das Alternativas.

"Nos anos da intervenção da Troika, Jorge Leite foi uma das vozes mais qualificadas e empenhadas na denúncia da desvalorização económica e pessoal dos trabalhadores. Entre 2016 e 2018, integrou, por indicação do Bloco de Esquerda, o Grupo de Trabalho para a elaboração de um Plano Nacional de Combate à Precariedade", refere-se no mesmo voto.

Já o voto de pesar pela morte do antigo ministro dos Negócios Estrangeiros André Gonçalves Pereira, aos 83 anos, foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD.

No seu texto, o PSD aponta que André Gonçalves Pereira "era considerado discípulo de Marcello Caetano, de quem foi aluno na Faculdade de Direito de Lisboa, instituição na qual se doutorou aos 25 anos".

"Foi convidado por ele a assumir a tutela dos Negócios Estrangeiros, mas só viria a aceitar essa pasta após o 25 de Abril, tendo integrado os dois governos liderados por Francisco Pinto Balsemão (da Aliança Democrática), entre 1981 e 1983. Participou na elaboração do Tratado de Amesterdão [da União Europeia], em 1997, e desempenhou funções de enorme relevância em organismos como a UNESCO e o Fundo Monetário Internacional", refere-se também no voto apresentado pelos sociais-democratas.

Igualmente por unanimidade, a Comissão Permanente da Assembleia da República aprovou o voto de pesar apresentado pelo presidente do parlamento, Ferro Rodrigues, pela morte do juiz Cardona Ferreira, aos 82 anos.

Cardona Ferreira, segundo o presidente da Assembleia da República, "dedicou toda a sua carreira profissional à magistratura, tendo sido Juiz secretário do Conselho Superior da Magistratura (1979), juiz de Direito (1985) e juiz desembargador no Tribunal da Relação de Évora (1988), juiz desembargador no Tribunal da Relação de Lisboa (1990) e juiz Conselheiro no Supremo Tribunal de Justiça (1993).".

"Entre 1990 e 1993, foi presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, assumindo, entre 1998 e 2001, a presidência do Supremo Tribunal de Justiça", acrescenta-se na mesma nota, destacando-se, em seguida, que Cardona Ferreira "foi um dos maiores promotores da resolução alternativa de litígios, tendo-se batido, desde longa data, pela criação de uma parceria entre o Estado e as autarquias capaz de aproximar a justiça dos cidadãos".