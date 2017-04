Partilhar o artigo Parlamento começou a analisar proposta do Governo que pode tornar a vacinação obrigatória Imprimir o artigo Parlamento começou a analisar proposta do Governo que pode tornar a vacinação obrigatória Enviar por email o artigo Parlamento começou a analisar proposta do Governo que pode tornar a vacinação obrigatória Aumentar a fonte do artigo Parlamento começou a analisar proposta do Governo que pode tornar a vacinação obrigatória Diminuir a fonte do artigo Parlamento começou a analisar proposta do Governo que pode tornar a vacinação obrigatória Ouvir o artigo Parlamento começou a analisar proposta do Governo que pode tornar a vacinação obrigatória