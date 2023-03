Parlamento da Madeira dá parecer negativo a projeto do Governo

"Os deputados do PSD, do PS e do JPP [que integram a Comissão de Equipamento Social e Habitação] foram unânimes ao considerarem que as medidas penalizam os cidadãos", refere o parlamento em comunicado.

O projeto de proposta de lei que "aprova medidas no âmbito do plano de intervenção Habitação Para Todos" faz parte do pacote Mais Habitação apresentado pelo Governo de António Costa e prevê, entre outros aspetos, a criação de um regime de arrendamento para subarrendamento para famílias com dificuldades no acesso à habitação no mercado; a criação de um apoio à promoção de habitação a custos controlados para arrendamento acessível; e o aumento dos solos disponíveis para habitação pública ou a custos controlados.

"Estes arrendamentos e estas atitudes de imposição não devem acontecer num país democrático", refere o deputado social-democrata Gualberto Fernandes, vice-presidente da comissão, citado no comunicado.

"Votámos contra esta legislação nacional porque a iniciativa privada tem de ser preservada", reforçou.

Os parlamentares madeirenses deram também parecer negativo, por maioria, ao projeto de proposta de lei que "autoriza o Governo a alterar o regime de controlo prévio das operações de loteamento e das operações urbanísticas", no âmbito do programa Mais Habitação.

O PSD considera tratar-se de um "processo de simplificação que pode ser prejudicial aos munícipes", posição reforçada pelo JPP, que também apontou a "subjetividade do diploma" e "algumas dúvidas para justificar a abstenção no parecer".

O PS, maior partido da oposição regional (ocupa 19 dos 47 lugares do hemiciclo), manifestou apoio ao projeto do Governo da República.

A Comissão de Equipamento Social e Habitação deu ainda parecer favorável, por unanimidade, ao projeto de decreto-lei do Governo da República que "procede à criação de um apoio extraordinário à renda e ao alargamento da `porta 65`" e indicou "nada a opor" ao projeto de decreto-lei que "altera diversos regimes jurídicos da área da habitação".

O programa Mais Habitação, apresentado em fevereiro pelo executivo socialista liderado por António Costa, define cinco eixos: aumentar a oferta de imóveis utilizados para fins de habitação, simplificar os processos de licenciamento, aumentar o número de casas no mercado de arrendamento, combater a especulação e proteger as famílias.