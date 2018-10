Parlamento debate e vota dia 24 proposta do CDS de comissão de inquérito sobre Tancos

Lusa03 Out, 2018, 12:55 | País

O debate em plenário foi hoje agendado em conferência de líderes, no mesmo dia em que o CDS entrega no parlamento o objeto desta comissão de inquérito, que ficará delimitado ao período entre junho de 2017, quando foi conhecido o furto do armamento, até ao momento de hoje, com o "objetivo de identificar e avaliar os factos, os atos e as omissões" do Governo do PS no processo.

No projeto de resolução, a que a Lusa teve acesso, o CDS acusa o Governo de, "numa primeira fase, desvalorizar o sucedido", depois alegar desconhecimento e tentar "precipitadamente encerrar o problema, sem retirar as devidas consequências".

Como habitualmente, o Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, comunicou na conferência de líderes irá pedir um parecer jurídico antes de admitir a proposta, que deverá ser conhecido no início da próxima semana.

O PS já disse que não se opõe à comissão, enquanto o PSD anunciou hoje que irá apoiar a proposta dos democratas-cristãos, pelo que a comissão de inquérito tem já aprovação garantida.