Parlamento debate projeto do PSD sobre imigração qualificada

A iniciativa estará no centro do debate fixado pelo PSD, e que concretiza duas intenções expressas na moção de estratégia com que Luís Montenegro se candidatou e venceu a presidência do partido.No final da primeira reunião do movimento Acreditar, que decorreu na segunda-feira em Coimbra e teve por tema precisamente a demografia, Luís Montenegro defendeu que este tema “não pode aguardar mais pelas respostas do poder político”, e que, a par da remoção dos obstáculos ao aumento da natalidade e da criação de mais valor pela economia, a atração de imigrantes é essencial para, “nas próximas décadas, compensar o definhamento demográfico”.