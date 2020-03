Parlamento debate quarta-feira "prevenção e contenção" da epidemia

O tema vai ser debatido na Assembleia da República na semana em que foram confirmados os primeiros dois casos de infeção com o novo coronavírus em Portugal, um homem de 60 anos e outro de 33, internados em hospitais do Porto.

Hoje, António Costa desloca-se à tarde ao Centro Hospitalar Universitário de São João, onde está internado um dos infetados, e, para hoje ao final do dia, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, convocou uma reunião extraordinária da Comissão Nacional de Proteção Civil para abordar as diferentes dimensões da coordenação estratégica relacionadas com o novo coronavírus.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de 3.000 mortos e infetou quase 90 mil pessoas em 67 países.

Das pessoas infetadas, cerca de 45 mil recuperaram.

Além de 2.912 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas.

Um português tripulante de um navio de cruzeiros está hospitalizado no Japão com confirmação de infeção.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".