Parlamento discute moção de censura da IL ao Governo

Esta é a segunda moção de censura que o Governo de António Costa enfrenta e tem o “chumbo” garantido pela maioria absoluta do PS. Liberais e Chega deverão ficar isolados no voto a favor. PSD e BE abstém-se e o PCP vota contra. Os deputados únicos do Livre e do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) não anunciaram antecipadamente o seu sentido de voto.O debate da moção de censura da IL está marcado para as 15h00 e terá duração de mais de três horas, contando com a participação do primeiro-ministro, António Costa.", refere o documento de oito páginas que será discutido hoje.A moção de censura foi anunciada a semana passada pelo presidente do partido, João Cotrim Figueiredo, após a demissão do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, que assumiu “responsabilidades políticas” no caso da ex-secretária de Estado do Tesouro Alexandra Reis que recebeu uma indemnização de 500 mil euros da TAP.“Este estado de coisas não pode continuar, este Governo não pode continuar”, justificou João Cotrim de Figueiredo.