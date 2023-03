Parlamento discute reorganização do Conselho das Comunidades Portuguesas

Reivindicada há vários anos pelo CCP, a reorganização deste órgão consultivo do Governo para as questões da emigração avança agora através de cinco projetos de lei, do PS, PSD, PCP, PAN e Chega.



O plenário da Assembleia da República vai ainda discutir um projeto de resolução (PS) que recomenda ao Governo a realização de uma experiência de voto eletrónico presencial em mobilidade nos círculos eleitorais das comunidades e um projeto de lei do PSD que consagra a possibilidade de opção pelo voto por correspondência, em alternativa ao voto presencial, aos eleitores residentes no estrangeiro nas eleições presidenciais e nas eleições europeias, assegurando a implementação, nas próximas eleições europeias, de um projeto-piloto não vinculativo de voto eletrónico não presencial destinado aos eleitores residentes no estrangeiro.



Em debate estará ainda uma petição que visa uma maior conversão de votos em mandatos, melhorando assim a representatividade e o pluralismo.