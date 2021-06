Parlamento Europeu vai dar luz verde ao Certificado Digital Covid esta tarde

Esta manhã houve uma troca de argumentos no hemiciclo, com a Comissão a garantir que há já vários países prontos para trabalhar com o documento e com alguns eurodeputados a pedirem mais informações. A sessão foi acompanhada pela correspondente da Antena 1 em Bruxelas, Andrea Neves.