Parlamento homenageia Carlos Bernardes, autarca de Torres Vedras

Os deputados aprovaram, por unanimidade, um voto de pesar apresentado e lido por Ana Catarina Mendes, líder parlamentar do PS, partido a que pertencia o autarca.

"Carlos Bernardes deixa uma imensa saudade. E a sua incansável dedicação e serviço em prol da causa pública, e todo o trabalho desenvolvido ao longo do seu percurso político, deixa-nos um legado e ficará para sempre na memória de todos nós", lê-se no texto do voto aprovado.

O presidente da Câmara de Torres Vedras, Carlos Bernardes, que morreu na segunda-feira, tinha 53 anos, era formado em turismo e liderava o município desde 2015, depois de um percurso autárquico em que se destacou pela aposta no ambiente.

Funcionário público desde 1988, iniciou a vida autárquica na Junta de Freguesia do Turcifal, no concelho de Torres Vedras, no distrito de Lisboa, onde exerceu o cargo de secretário entre 1989 e 1997.

Em 2015, assumiu o cargo de presidente do município de Torres Vedras quando o então líder do executivo, Carlos Miguel, renunciou ao mandato para assumir funções no Governo do PS.