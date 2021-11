Parlamento lamenta "grande perda para democracia"

"Exemplo de cidadania e referência da história recente do nosso país, o desaparecimento do coronel Rui Borges Santos Silva é uma grande perda para a democracia e para Portugal", refere o texto de Eduardo Ferro Rodrigues, que endereça condolências à família, amigos e Associação 25 de Abril.

Nascido a 27 de fevereiro de 1945, na freguesia de Lagares da Beira, em Oliveira do Hospital, Rui Borges Santos Silva desde cedo optou pela carreira militar, tendo-se licenciado em Ciências Militares.

"Tendo aderido ao Movimento dos Capitães, Rui Santos Silva teve uma participação ativa na Revolução de 25 de Abril de 1974, ao comandar o esquadrão de reconhecimento que tinha como finalidade a tomada e ocupação do Terreiro do Paço, em Lisboa, como testemunha o Relatório da Operação `Fim de Regime`, elaborado por Salgueiro Maia", destaca o voto.

Rui Borges Santos Silva foi agraciado, em 7 de outubro de 2004, com a Medalha de Mérito Municipal, pela Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, e condecorado, em 30 de janeiro de 2006, pelo Presidente da República Portuguesa, Jorge Sampaio, com o Grau de Grande-Oficial da Ordem da Liberdade.

O parlamento aprovou ainda, igualmente por unanimidade, um voto de pesar apresentado pelo CDS-PP pela morte de Caetano de Cunha Reis, fundador da Juventude Centrista (JC, antecessora da Juventude Popular) e que faleceu no passado dia 18 de novembro, com 67 anos.

No voto, o CDS-PP recorda que foi Caetano da Cunha Reis quem, a 4 de dezembro de 1974, organizou o primeiro comício da JC, no Teatro São Luiz, em Lisboa, "comício esse em que um grupo de jovens radicais tentaram tomar de assalto o São Luiz, sem sucesso e com vários feridos entre polícias e manifestantes"

"Caetano da Cunha Reis seria, durante o PREC, saneado da Faculdade de Direito de Lisboa. Eleito pelo Círculo Eleitoral de Coimbra a 25 de abril de 1976, foi deputado pelo CDS na I Legislatura", referem ainda os democratas-cristãos.