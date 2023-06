Parlamento lamenta morte de vereadora do PSD em Elvas Paula Calado

Ao nível político-partidário, Paula Calado ocupava atualmente o cargo de presidente da Comissão Política Concelhia do PSD em Elvas, tendo sido candidata ao Parlamento Europeu nas eleições de 2019.

Foi ainda membro da Comissão Política Nacional do PSD sob a direção do anterior presidente do partido, Rui Rio.

"Perante este trágico acidente que motivou a perda precoce de uma personalidade de inegável importante na vida do concelho de Elvas, a Assembleia da República manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento de Paula Calado, endereçando à família e amigos as mais sinceras e sentidas condolências", lê-se na parte resolutiva do voto, a que assistiram familiares nas galerias.

Paula Calado encabeçou nas últimas autárquicas a lista de coligação PSD/CDS em Elvas e, depois de ser eleita vereadora, o executivo atribuiu-lhe competências executivas nas áreas da Cultura e do Turismo.

"Diz muito da personalidade de Paula Calado enquanto dirigente que colocava os interesses superiores do município de Elvas para além dos interesses meramente partidários", destaca o voto dos sociais-democratas.

Ainda no sábado, logo após ser conhecida a morte da vereadora, a Câmara de Elvas, liderada pelo socialista José Rondão Almeida, decretou três dias de luto municipal.

A vereadora da Câmara de Elvas (Portalegre) Paula Calado, de 52 anos, morreu no passado sábado depois de ter sofrido um acidente de viação no dia anterior.

Paula Calado era atualmente responsável pelos pelouros da Divisão de Cultura e Turismo, e todas as transferências recebidas pelo município (Castelo), gestão do Forte da Graça e do Forte de Santa Luzia, dos Museus Municipais, da Biblioteca Municipal de Elvas Dra. Elsa Grilo e Arquivos, da coordenação de Elvas Património Mundial e da Feira Agrícola.

Segundo o município, "a docente, formada em ensino de Português e Inglês pela Universidade de Évora, antes de assumir funções executivas no município de Elvas, lecionava na Escola Secundária D. Sancho II de Elvas e no Instituto Politécnico de Portalegre".