Parlamento manifesta solidariedade para com mulheres vítimas de violência

O voto, apresentado pela Comissão de Assuntos Constitucionais, salienta que a Organização das Nações Unidas (ONU) consagrou este dia com o objetivo de "sinalizar o combate urgente às diversas formas de violência que atingem predominantemente as mulheres, resultado de múltiplas discriminações e de uma desigualdade estrutural que se perpetuam ao longo dos tempos, apesar dos avanços conquistados".

"Esta data convoca-nos a aprofundar a resposta política às diversas dimensões da violência exercida sobre as mulheres, enquanto elemento indissociável da efetivação dos seus direitos na lei e na vida, e da garantia da sua plena participação em condições de igualdade", defende o texto, apelando a "uma ação determinada e uma conjugação de esforços de toda a sociedade para defender de forma intransigente a integridade e a dignidade das mulheres".

O voto defende que "não basta intervir após o ato de violência contra as mulheres", mas também "agir a montante da violência, enfrentando as causas sociais e económicas, os preconceitos e normas sociais, que perversamente determinam os desequilíbrios de poder".

"A Assembleia da República assinala este Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as mulheres, com a expressão de uma profunda solidariedade para com as vítimas e um renovado compromisso político nesta luta que é de todas e de todos", refere o voto hoje aprovado na sua parte resolutiva.