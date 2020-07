Parlamento recebeu petição para dar estatuto de vítima a crianças em contexto de violência doméstica

Os defensores da petição dizem que os mais novos deveriam ser protegidos pela lei. O documento foi assinado por mais de 47 mil pessoas e defende estudos segundo os quais as crianças que presenciem violência na infância poderão desenvolver patologias físicas e psíquicas. O tema poderá assim regressar ao parlamento depois de um primeiro chumbo, em dezembro do ano passado, de projetos de lei do Bloco de Esquerda e do PAN.