Parlamento restabelece teletrabalho para diabéticos e hipertensos

A apreciação parlamentar foi feita a pedido do Bloco de Esquerda.



O diploma do Governo inicialmente inclui estas situações mas depois foi alterado pelo executivo.



Agora a alteração foi aprovada a favor dos diabéticos e hipertensos, mas com o voto contra do PS e os voto a favor dos restantes partidos.