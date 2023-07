Parlamento saúda 50 anos do Encontro dos Liberais e sua influência no final da ditadura

O voto, aprovado pelos restantes partidos, recorda esta reunião, organizada em Lisboa a 28 e 29 de julho de 1973, que juntou democratas e liberais para refletir sobre a situação política e o futuro do país.

"Esta efeméride celebra-se a pouco menos de um ano de se completar meio século sobre a Revolução do 25 de Abril. Ora, esta não surgiu por geração espontânea, antes resultou de um conjunto de acontecimentos, personalidades, movimentos sociais e políticos", refere o texto proposto por Augusto Santos Silva.

Neste encontro, assinala, reconhece-se "a inviabilidade política da Ala Liberal, um projeto político que mobilizou, na última fase da ditadura, com a chegada de Marcelo Caetano ao poder, um grupo de deputados que defendia a transformação pacífica e gradual do regime autoritário para uma democracia de estilo europeu ocidental".

"Eleitos nas listas da União Nacional, estes deputados (entre os quais se destacaram Sá Carneiro, Miller Guerra, Pinto Leite, Magalhães Mota, Pinto Balsemão ou Mota Amaral) procuraram afirmar-se como um novo setor político, defendendo a liberalização do regime a partir do seu interior", recorda.

O Encontro dos Liberais, acrescenta, "é um momento de balanço da atividade do setor político liberal e de reflexão sobre a situação do país, do qual acabaria por resultar a conclusão de que a desejada democratização do regime através de uma evolução moderada ficara `aquém das expectativas`, sendo necessário encontrar estratégias alternativas para a ação política".

"Nesta fase, a influência da Ala Liberal ultrapassava o âmbito parlamentar (muitos dos seus deputados já tinham renunciado ao mandato). As suas ideias disseminaram-se no meio académico e nas classes médias, entre grupos da oposição, bem como através de associações como a SEDES, com quem partilhava ideias de transformação pacífica do regime", destaca ainda, lembrando que a sua influência manifestar-se-ia também na dinâmica do Movimento das Forças Armadas.

Na parte resolutiva do voto, a Assembleia da República "saúda os 50 anos do Encontro dos Liberais, lembrando a sua influência crítica no período final da ditadura, assim como no Movimento das Forças Armadas e na génese da democracia portuguesa".