Parlamento vota proposta de amnistia para jovens

Esta mudança consta de uma proposta do PS de alteração ao diploma da amnistia que hoje é discutido na comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.A nova versão contempla a amnistia das infrações disciplinares militares que não sejam crimes fora do âmbito desta proposta de amnistia e em que a sanção não vá além da suspensão ou prisão disciplinar.No entanto, as alterações apresentadas pelo PS não alteram o limite de idade para jovens até 30 anos, apesar das dúvidas sobre a sua eventual inconstitucionalidade, recusando propostas nesse sentido pelo PSD.A proposta do PS acolheu ainda algumas alterações defendidas pelo PSD, ao acrescentar mais crimes à exclusão da amnistia, como o tráfico de órgãos humanos, roubo, crime contra a soberania nacional e a realização do Estado de Direito, motim de presos, corrupção no comércio internacional e no setor privado, contra a verdade desportiva, fraude na obtenção de subsídio ou subvenção e contra crianças, jovens e vítimas especialmente vulneráveis.