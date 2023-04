Parpública ouvida na comissão de inquérito á TAP

Pela primeira vez desde o início das audições, a comissão parlamentar de inquérito à tutela política da gestão da TAP vai ouvir três personalidades no mesmo dia, para obter esclarecimentos do presidente do Conselho de Administração (CA) da Parpública, Jaime Andrez, o ex-vogal do CA Mário Lobo e o ex-presidente do CA Carlos Conceição.No centro das questões dos deputados deverão estar a polémica indemnização de meio milhão de euros à ex-administradora da TAP Alexandra Reis, mas também o negócio do ex-acionista David Neeleman com a Airbus, que terá permitido financiar a injeção de capital do consórcio Atlantic Gateway na companhia aérea, em 2017.