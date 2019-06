Parque das Nações, a zona mais poluída de Lisboa

Foto: DR

A zona Oriental da cidade apresenta problemas mais sérios na qualidade do ar, com uma elevada probabilidade de exceder os valores-limite fixados pela legislação.



A ZERO mostra que a poluição atmosférica provocada pelo elevado tráfego automóvel é superior ao recomendado em mais outras duas áreas da capital, como Cais do Sodré, a Ribeira das Naus e na Segunda Circular.



Mafalda Sousa, da Associação Ambientalista ZERO, esteve no Bom Dia Portugal, onde salientou os problemas respiratórios como uma das consequências mais imediatas do elevado nível de poluição verificado nas leituras mais recentes.