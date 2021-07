Parques aquáticos já podem reabrir. Bares e discotecas ainda em discussão

Na quinta-feira o Governo publicou um despacho, assinado pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, a autorizar a reabertura de todos os parques aquáticos, com o devido cumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS).As regras definidas pela DGS, de redução de visitantes e delimitação de espaços, têm de continuar a ser mantidas.O parecer técnico emitido, há um ano, pela DGS, sublinha que o tratamento da água das piscinas, bem como o uso de desinfetantes nos parques aquáticos "está bastante implementado e deve ser reforçado", a fim de evitar a contaminação microbiana das águas pela afluência de utilizadores.Os espaços de diversão têm já planos de contingência, reduziram a capacidade máxima diária de visitantes, delimitaram espaços para que as pessoas mantenham o distanciamento e reforçaram a higienização dos espaços.A DGS recomenda também que se tente controlar os aglomerados de pessoas no acesso aos parques, nas filas ou junto às piscinas, assim como alerta para a necessidade de existirem dispensadores de solução à base de álcool e de se desativar os bebedouros.Os procedimentos adequados desses locais aquáticos no que respeita a desinfeção da água (com cloro ou bromo) "são eficazes e suficientes para inativar o vírus" e "o cloro é considerado um excelente desinfetante de água em piscinas", lê-se no parecer divulgado há um ano.

Discotecas e bares vão também reabrir?

A questão da reabertura dos bares e discotecas está ainda em discussão.Mariana Vieira da Silva explica que a utilização de instrumentos para aliviar as restrições – como os impostos na semana passada na restauração, através da apresentação do certificado digital ou de um teste ou autoteste – precisam ainda de ser “estabilizados e avaliados”.“Na reunião do próximo dia 27 teremos um novo calendário e um conjunto de medias para lidar com esta pandemia a partir do momento em que finalmente alcançamos uma dimensão significativa do número de portugueses vacinados”, justificou.

Para José Gouveia, presidente da Associação Nacional de Discotecas, a discussão da reabertura destes espaços de animação noturna dá “uma esperança muito grande” aos empresários do setor. “Acho que já se reuniram todas as condições para se abrirem as portas”, defende José Gouveia em declarações à RTP, sublinhando que este é um setor que está “praticamente falido”, onde 60 por cento das empresas estão fechadas. “Se continuarmos a este ritmo não vamos aguentar até ao final do verão”, lamenta.







c/Lusa