Parscale aconselha Trump a tweetar até ao segundo mandato

Foto: Lusa

Parscale esteve no palco central do Altice Arena, na Web Summit, onde sublinhou o papel importante do Facebook na eleição do Presidente norte-americano e disse não estar desapontado, de forma alguma, com o candidato que ajudou a eleger.



Brad Parscale mostra-se desapontado com alguns republicanos no Senado que travaram a reforma da saúde, salienta que o Facebook permitiu chegar a milhões de pessoas, realça as virtudes do Twitter e nega ter sido "manipulado" pela Rússia durante a campanha de Trump.