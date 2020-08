Participação política das mulheres ainda esbarra em obstáculos

Rosa Monteiro considera que a mulher continua a ser encarada de forma diferente, quando exerce estas funções. Por isso, defende medidas de discriminação positiva.Daqui a dois dias, fará 50 anos desde que uma mulher assumiu, pela primeira vez, funções no Governo, em Portugal. Foi Maria Teresa Lobo, que, em 1970 assumiu a sub-secretaria de Estado da Saúde e Assistência, no Executivo de Marcello Caetano.Para Alexandra Silva, da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, a paridade só vai ser atingida daqui a algum tempo.Continua desequilibrada a balança entre géneros. A porta de entrada na Política para as mulheres é mais pequena do que a dos homens.