Partido Comunista festeja 99 anos e lançou críticas em todas as direções

Os 99 anos do partido foram assinalados com um comício no velhinho pavilhão dos desportos, em Lisboa, atual Pavilhão Carlos Lopes, local onde o PCP fez o primeiro congresso depois do 25 de abril.

Para além do executivo e dos socialistas o líder Jerónimo de Sousa não pôs de lado a direita nas críticas e lembrou a história de um partido, como conta o jornalista João Vasco, que tem um lugar marcado na história de Portugal.







Durante a sessão comemorativa do aniversário o PCP foi apresentado como um partido que "não se deixou, nem se deixa intimidar e que aqui continua de pé, determinado, confiante e combativo a olhar e a caminhar para a frente", e único que "atravessou os anos da ditadura fascista sem se render".



Antes dos discursos, foi exibido um filme sobre a história do partido e em que foram sendo anunciadas as iniciativas para a comemoração do centenário do PCP, ouviram-se algumas canções emblemáticas como o "Hino de Caxias" e ouviu-se o poema e Ary dos Santos "A bandeira comunista".