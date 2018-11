Partido Ecologista "Os Verdes" garante que "não anda em busca de ministério"

O aviso foi deixado na convenção do partido e reiterado no Jornal 2 da RTP, onde Heloísa Apolónia pediu ao eleitorado um reforço nas próximas eleições. Mas crescer, explica a dirigente dos "Verdes", não significa ficar refém dos interesses económicos.



Entre as críticas ao governo, o PEV acusa o executivo de teimosia na contagem do tempo de serviço dos professores, diz que várias das medidas desta legislatura foram "arrancadas a ferros" e lamenta as alianças do PS com a direita, que têm feito o governo andar "enviezado".