Partido Socialista não fecha a porta a alterações no IVA da eletricidade

RTP30 Ago, 2018, 16:33 | País

Numa resposta por escrito à Antena 1, Carlos César refere que a discussão para o Orçamento do Estado está a ser feita. O líder parlamentar acrescenta que há ainda muito trabalho para assegurar a justiça fiscal, bem como o objetivo de combater as alterações climáticas.





O Bloco de Esquerda e o PCP exigem que o Governo baixe o IVA da eletricidade. A deputada bloquista Mariana Mortágua assume a urgência desta alteração.













“O Bloco de Esquerda – em todos os Orçamentos do Estado até hoje – conseguiu sempre ter propostas muito sensatas e teve a criatividade de sempre de as implementar dentro das imposições do PS”, referiu a deputada.







O PCP pretende inscrever no próximo Orçamento do Estado a diminuição do IVA sobre as energias, garante Vasco Cardoso, da comissão política comunista.













“A proposta envolve não apenas a redução do IVA para seis por cento no plano da eletricidade, mas também no gás natural e do gás de botija”, declarou Cardoso.







“Pensamos que esta reversão de uma malfeitoria, feita pelo anterior Governo, corresponde também às aspirações do povo português”, acrescentou.







Após contactada pela Antena 1, até ao momento, a secretaria de Estado da energia não fez comentários.

Deco quer reposição da taxa







A DECO quer a reposição da taxa de IVA de 6% na energia. "Vamos entregar uma carta aberta aos partidos políticos que vão discutir o Orçamento de Estado para 2019, a solicitar a redução do IVA de 23% para 6 por cento", sublinha a publicação





A DECO defende que o gás e a eletricidade são bens essenciais e que a redução da taxa intermédia para os 13 por cento "não é suficiente" para compensar os sacrifícios dos consumidores.







A Associação de Defesa do Consumidor pediu esta quinta-feira ao Governo que alivie a fatura eletrónica dos portugueses, considerando “inadmissível pagar 23% de IVA na eletricidade e gás", através de uma carta aberta A aplicação de uma taxa de 23% de IVA à eletricidade e gás natural resultou do acordo entre o Governo e a, firmado em 2011.