Partidos a favor da eutanásia querem lei aprovada o mais rápido possível

Os partidos a favor da eutanásia querem aprovar o quanto antes a lei final para a despenalização. Mas a discussão do Orçamento do Estado pode atrasar os trabalhos. Se e quando aprovada, o envio da lei para Belém pode coincidir com o período de campanha eleitoral para as presidenciais.