"Partir para a violência significa perder a razão", diz diretor dos Serviços Prisionais

%u201CNão é com atos de violência que se resolvem os assuntos. Perdem a razão e obrigam-nos a usar a força, que jamais permitiremos que o sistema entre em desordem%u201D, garantiu Celso Manata, lembrando que a razão na base da revolta, o facto de não terem esta quarta-feira visitas de familiares devido à marcação de um plenário de guardas prisionais, fosse %u201Ccompreensível%u201D.

O diretor dos Serviços Prisionais explicou na entrevista à RTP, que o motim não esteve relacionado com a greve dos guardas, mas sim com a marcação de um plenário de guardas prisionais esta quarta-feira, dia em que não há greve a decorrer.

Celso Manata lembra que estão garantidos serviços mínimos enquanto decorre a greve dos guardas prisionais, garantindo não ser verdade que não se vão realizar visitas de familiares dos reclusos até janeiro. %u201CJá este fim de semana haverá visitas%u201D, garantiu.



Sobre os aspetos em que não há acordo com os sindicatos, por exemplo no que toca ao jantar de Natal e ao encontro de famílias no Natal, a direção geral dos Serviços Prisionais vai remeter esses pontos para uma decisão de um colégio arbitral.



Sobre as razões da greve dos guardas prisionais, Celso Manata considera que há reivindicações %u201Cexcessivas%u201D, mas outras em que há já concordância com o Ministério da Justiça, nomeadamente na equiparação salarial com PSP e a promoção a guardas principais.



O diretor dos Serviços Prisionais diz que as reivindicações são %u201Ctodas de ordem monetária%u201D, não estando nas mãos da direção geral, nem sequer do Ministério da Justiça, fazendo recair o nível de decisão para o Ministério das Finanças.



No próximo dia 13 haverá uma reunião com o Ministério da Justiça, e Celso Manata considera que já na última reunião, a secretária de Estado deu indicações positivas em relação àqueles dois pontos das reivindicações. %u201CTenho esperanças fundadas que estas questões possam vir a ser resolvidas e creio que estes dois pontos são parte muito substancial para o problema estar resolvido%u201D, disse.



%u201CEspero que os sindicatos percebam que é preciso que as duas partes cedam%u201D, apelou o diretor, lembrando que estes dois pontos significam um impacto orçamental de três milhões de euros.



%u201CEu espero que percebam que não é possível dar tudo. Esta luta já teve os seus efeitos e que por agora a situação se normalize%u201D, afirmou Celso Manata.