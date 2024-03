Páscoa com expectativas para a hotelaria do Norte

Em entrevista à agência Lusa a propósito da época pascoal que este ano os católicos celebram no fim de semana de domingo 31 de março, o presidente da TPNP, Luís Pedro Martins, disse acredita que a taxa de ocupação hoteleira no Porto e Norte vai rondar entre os 85% a 90%, "valores que se aproximam aos registados em 2023".

"Prevê-se que a taxa de ocupação se situe entre os 85% e os 90% cento e que se mantenha um excelente registo ao nível dos proveitos. Uma previsão que está em linha com o que aconteceu em 2023".

Segundo o presidente da TPNP, existe uma "grande prevalência do mercado interno e do mercado espanhol, que é o principal mercado emissor" para a região.

A região está, por seu turno, a registar também "uma subida considerável do mercado norte-americano, que iguala neste momento o desempenho previsional do mercado francês", acrescentou Luís Pedro Martins.

Segundo o presidente da TPNP, todos os subdestinos da região - Minho, Douro e Trás-os-Montes -, apresentam "bons resultados ao nível da procura, em todas as tipologias de alojamento"

Os valores avançados na quinta-feira podem ainda sofrer alterações e em alguns alojamentos a taxa de ocupação pode mesmo chegar aos 100%, pois "há uma tendência para as reservas serem cada vez mais 'last minute' (de última hora)", acrescentou.

No cristianismo, a Páscoa ou Domingo da Ressurreição é uma festividade religiosa e um feriado que celebra a ressurreição de Jesus ocorrida no terceiro dia após sua crucificação no Calvário, conforme o relato do Novo.