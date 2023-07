Houve uma "grave falha de segurança" no Altar Palco do Parque Tejo. O episódio da passadeira no local onde vai estar o Papa, deve servir de alerta para os próximos dias. É esta a opinião do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo. O presidente da câmara de Lisboa voltou a garantir que não houve quebra de segurança no caso provocado pelo artista Bordalo II.