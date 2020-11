Passadiço de Praia de Angeiras em Matosinhos "em risco" devido à erosão costeira

Com parte da sua estrutura "exposta", esta travessia pedonal poderá sofrer danos graves ou, em limite, colocar em causa a integridade física das pessoas, em caso de uma intempérie mais grave, avisou o presidente da Associação Década Reversível (ADERE), Humberto Silva.

Esta situação é consequência da construção do Portinho de Angeiras, que arrancou em 2017 neste concelho do distrito do Porto, e que afetou a dinâmica sedimentar normal daquela praia, explicou.

As areias deixaram de chegar e, dessa forma, expuseram a estrutura do passadiço que, com o tempo, se vai agravando, vincou.

Isto era algo previsto no Estudo de Impacte Ambiental (EIA), mas ficou igualmente estabelecido que, a verificar-se tal, deveriam ser repostas as areias, disse.

"É urgente que sejam rapidamente repostas as areias para esta situação não escalar", considerou Humberto Silva.

A água do mar já chegou à travessia, mas não com a força suficiente para a partir ou estragar, algo que poderá vir a acontecer em caso de intempéries, advertiu.

O presidente da ADERE adiantou que, naquela zona, havia sido colocado um enrocamento (proteção contra a erosão) para segurar as areias e que estava a resultar.

A construção do Portinho de Angeiras, num investimento de 4,2 milhões de euros, arrancou em maio de 2017.

Na apresentação do projeto, a antiga ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, anunciou que a empreitada implica a edificação de um molhe de abrigo da zona piscatória, a requalificação do posto de controlo e transferência de pescado e a construção de um canal e rampa de acesso à zona piscatória.

Angeiras é uma comunidade piscatória tradicional, sendo a pesca ou as atividades relacionadas fontes de emprego e de rendimento das famílias.

A Lusa pediu esclarecimentos à Câmara Municipal de Matosinhos, mas sem sucesso.